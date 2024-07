Agricoltura, Cerreto (FDI): coltivazioni biologiche in crescita, politica del Governo Meloni efficace

“Dal rapporto bio redatto da Ismea e dal Centro Internazionale di Alti Studi Mediterranei di Bari emerge che il settore biologico italiano anche nel 202 è in forte crescita. Rispetto all'anno precedente la superficie certificata è aumentata del 4,5%, raggiungendo così quasi 2 milioni e mezzo di ettari, il 20% dell'intera superficie agricola utilizzata. Crescono anche le aziende biologiche, dell'1,8%. Con questi numeri si rafforza la leadership dell'Italia nel settore a livello europeo ed è prima davanti a Francia, Spagna e Germania. Questo straordinario risultato è la sintesi di un lavoro tenace del Ministro Lollobrigida che ha da sempre sostenuto gli agricoltori che hanno deciso di certificarsi al biologico. Numerosi i provvedimenti per promuovere la crescita di questa realtà. Nei mesi scorsi è stato avviato il Piano di azione nazionale per la produzione biologica, frutto di un lungo confronto con le associazioni, le Regioni e tutte le istituzioni coinvolte. E’ questo uno strumento che gli attori della filiera aspettavano da tempo e che contribuirà a dare un ulteriore impulso al settore anche rispetto agli obiettivi determinati in ambito europeo. I dati confermano l’efficacia della politica del Governo Meloni e si continua a lavorare per sostenere un settore per anni abbandonato.” Lo dichiara il deputato Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d’Italia.