Agricoltura, Cerreto (FdI): la richiesta di Lollobrigida a UE per osservatorio su prezzi è idea vincente

"La richiesta del ministro Lollobrigida, avanzata in Consiglio europeo, di creare un osservatorio sui prezzi, rappresenta un' idea fondamentale che può contribuire e non poco, in maniera rivoluzionaria e trasparente, ad individuare non solo attività di pratiche sleali ma anche di andare a verificare la ricaduta della redistribuzione della ricchezza sulle singole fasi della filiera che molto spesso risulta non sufficiente soprattutto nei confronti di chi produce, ossia dell' agricoltore. È fondamentale per noi il fermo contrasto al prezzo ingiusto ed i controlli che in Italia si effettuano sono serratissimi e si sta elaborando una strategia che eviti che paesi che non rispettano i

diritti dell'ambiente, non rispettano i diritti dei lavoratori, non rispettano le stesse norme, possano importare in Italia a prezzi che i nostri agricoltori non possono sostenere perché hanno più regole che giustamente le rispettano." Lo ha dichiarato il capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d'Italia on. Marco Cerreto