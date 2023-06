Agricoltura, Cerreto (FDI): passa all’unanimità in commissione agricoltura la risoluzione per contrastare la peste suina africana

“Questa mattina in Commissione Agricoltura è passata all’unanimità la risoluzione che prevede interventi urgenti per fronteggiare la peste suina africana. Questa risoluzione impegna il governo a sollecitare le Regioni e il Commissario straordinario alla peste suina africana a porre in essere tutte le azioni necessarie per l’eradicazione della malattia sul territorio nazionale e che i focolai di peste rimangano isolati e non si estendano nelle zone attualmente indenni, a fine di tutelare e proteggere le zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, così come stabilito dal Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica di cui all’art. 19 della legge 11 febbraio 1992 n 157. A questo punto la Regione Campania si impegni a redigere il piano di contenimento previsto dal Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica. I casi in Campania sono allarmanti e la Regione Campania non ha più scusanti.” Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, Capogruppo FDI in Commissione Agricoltura.