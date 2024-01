Agricoltura, Cerreto(FDI): con bando Isi più tutela per agricoltori

"Con il bando Isi 2024 Agricoltura si passa da 35 a 90 milioni per l'acquisto di mezzi più sicuri per il settore. Come è noto una delle principali prerogative del Governo Meloni riguarda proprio la sicurezza nei luoghi di lavoro e in agricoltura i pericoli sono elevati. Anche se il comparto è ormai caratterizzato da un ampio utilizzo di macchinari e sistemi tecnologici, molte attività continuano a essere svolte manualmente, comportando ripetitività di movimentazione manuale, trasporto e carichi.

Per i lavoratori agricoli il sovraccarico biomeccanico è un rischio significativo, che si somma ad altri derivanti da fattori fisici come rumori, vibrazioni e temperature estreme, da fattori chimici come l’esposizione a pesticidi o erbicidi e dei fattori biologici. Ringrazio per questo i Ministri Lollobrigida e Calderone per aver aumentato tale misura a cui si sommano anche i 400 milioni di Pnrr dedicati all'acquisto di mezzi agricoli e i 225 milioni investiti, nel settore, dal ministero. Un finanziamento importante che aiuta le aziende che intendono investire in termini sicurezza per i propri dipendenti."

Lo ha dichiarato l'on. Marco Cerreto il capogruppo di Fdi in Commissione Agricoltura.