Agricoltura: Cia incontra la segretaria del PD Schlein

L’emergenza nelle campagne tra crisi dei prezzi e clima, ma anche il ruolo chiave dell’agricoltura per la transizione green e nelle aree interne. Questi i temi al centro dell’incontro tra il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che si è tenuto nella sede del Nazareno a Roma.

Sul tavolo, prima di tutto, la situazione drammatica sui campi, con i pesanti danni al settore causati da cambiamenti climatici e fitopatie, che si aggiungono ai prezzi bassi riconosciuti agli agricoltori, che spesso non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione. Fini ha illustrato a Schlein l’esempio emblematico del grano Made in Italy, dove il prezzo pagato ai cerealicoltori è sceso del 40% nelle ultime settimane, mentre quello della pasta al supermercato è aumentato in media del 30%. Motivo che ha spinto Cia a lanciare la petizione nazionale “salva-grano”, che ha superato già le 50 mila firme.

Alla segretaria del PD, Fini ha sottolineato quindi la necessità, non più rinviabile, di una più equa distribuzione del reddito lungo la filiera, lavorando insieme per costruire relazioni più giuste ed equilibrate tra tutti i soggetti del sistema agroalimentare, dal campo allo scaffale.

Anche l’Europa al centro dell’incontro. Il presidente di Cia ha evidenziato a Schlein l’impegno del settore per la transizione ecologica, che va realizzata con strumenti e risorse adeguate oggi mancanti all’appello. Per proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile, dunque, servono tempo e fondi, puntando sul ruolo primario dell’agricoltura.

Spazio, infine, alla questione aree rurali e interne, che vanno tutelate e potenziate con servizi e infrastrutture, anche in un’ottica di manutenzione del territorio e contro il dissesto idrogeologico, e allo scandalo delle pensioni minime degli agricoltori, su cui serve agire tempestivamente per portarle a livelli dignitosi.

Piena disponibilità sui temi è stata espressa dalla segretaria del PD, con la volontà di continuare a confrontarsi e collaborare per sostenere un settore strategico dell’Italia.