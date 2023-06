Agricoltura: Coldiretti Toscana, bene scorrimento graduatorie bandi psr. Ora lavorare su semplificazione e erogazioni più rapide

Bene l’aumento delle risorse che hanno permesso lo scorrimento delle graduatorie per quattro bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 che consentono oggi, ad un numero maggior di imprese agricole, di poter contare su investimenti strategici sull’agricoltura di precisione necessari per continuare a crescere ma anche per difendersi dagli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole”: è il positivo commento di Coldiretti Toscana all’annuncio da parte del vicepresidente ed assessora all’agroalimentare regionale, Stefania Saccardi, sullo scorrimento delle graduatorie per i bandi 4.1.4, 4.1.1 e 8.3. L’aumento delle risorse è stato possibile grazie alle economie maturate nella spesa per l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Per rendere ancora più efficaci le politiche di sostegno all’agricoltura regionale per Coldiretti Toscana è necessario continuare a lavorare per semplificare le attività di istruttoria e collaudo fondamentali per arrivare poi all’erogazione dei premi. Ultimo atto di un percorso che può durare anche più di un anno. “La forbice temporale tra presentazione delle domande da parte delle imprese agricole e l’erogazione dei premi riduce l’efficacia delle misure. – conclude Coldiretti Toscana – E’ un aspetto su cui stiamo già lavorando con la Vicepresidente Stefania Saccardi e che nei prossimi mesi merita una svolta operativa”.