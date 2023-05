Agricoltura, De Carlo (Fdi): dare giusto ruolo e valorizzazione ad agricoltori, presidi del territorio

“È un onore per me annunciare, proprio in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, che domani concluderemo in commissione i lavori sul disegno di legge ‘Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio’. Dopo anni in cui agricoltura e agricoltori sono stati messi sotto accusa da una certa propaganda pseudo-ambientalista, ora finalmente daremo a queste realtà la giusta valorizzazione affinché venga riconosciuto il loro ruolo di presidi del territorio, come è stato dimostrato – non da ultimo – anche nel corso dell'ultima, tragica emergenza dell'Emilia-Romagna”.

Così il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della IX commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.