Agricoltura, De Carlo (FdI): ribadito legame tra agricoltori e cittadini. Incontro Italia – Fao America Latina in Cile

Incontro bilaterale quest'oggi a Valparaiso in Cile, a margine del “Second Global Parliamentary Summit against Hunger and Malnutrition” organizzato dalla FAO, tra una delegazione italiana ed esponenti della FAO, guidati da Mario Lubetkin, assistente direttore generale e rappresentante della FAO per l'America Latina e i Caraibi. Per l'Italia presente il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, assieme al collega senatore Ettore Licheri e al deputato Fabio Porta: “È stata un'occasione per ribadire le posizioni del governo italiano: innanzitutto, quella sul prezioso ruolo che svolgono gli agricoltori per la produzione alimentare e per l'ambiente, e il loro legame con i cittadini; un legame che deve essere imprescindibile a qualunque latitudine per rafforzare il legame tra cibo, territorio e genti. Senza questo legame, la strada è quella del consumo di cibo scadente”, spiega De Carlo. “È stata certamente un'opportunità per discutere con chi mette al centro del proprio operato l'attenzione all'agricoltura e alla produzione di cibo e per conoscere realtà lontane dalle nostre; l'incontro ci ha permesso anche di iniziare la programmazione di alcune attività in vista del vertice ONU sui sistemi agroalimentari fortemente voluto dal Governo Meloni e che sarà ospitato a Roma verso la fine del mese di luglio”, conclude De Carlo.