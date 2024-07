Agricoltura digitale & innovazione tecnologica: la ricerca CREA e Università della Tuscia

Meccatronica, sensoristica, robotica, intelligenza artificiale, cloud computing, Internet of Things, modellistica e simulazione per un'agricoltura sempre più produttiva, sicura e sostenibile. Sono questi i temi al centro del workshop L’impatto della innovazione tecnologica in agricoltura: la ricerca UniTUS e CREA organizzato dal CREA, con il suo centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, e dall’Università degli studi della Tuscia giovedì 25 luglio a partire dalle ore 9:30.

Si tratta di un incontro dedicato alla digitalizzazione del settore agricolo, incentrato da un lato sulle tecnologie più innovative e all'avanguardia e sulle ricerche in atto in grado di promuovere efficienza, sostenibilità, produttività e competitività in agricoltura, favorendo al contempo le scelte e le decisioni più idonee e più risolutive in base ai contesti; dall’altro sulle loro applicazioni attraverso alcuni casi studio esemplificativi di ottimizzazione delle risorse, riduzione degli sprechi e agricoltura di precisione.

Le tecnologie digitali possono fornire, infatti, un contributo essenziale consentendo di coniugare rese più elevate e maggiori profitti con una più efficace salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente.

Nel workshop, co-organizzato da CREA e Università degli Studi della Tuscia (UniTUS), saranno illustrate le ricerche condotte dalle due Istituzioni, le possibili applicazioni e le ricadute sulle aziende agricole italiane.

Interverranno per i saluti istituzionali : Stefano Ubertini, Magnifico Rettore Università della Tuscia (UniTUS); Andrea Rocchi, Presidente CREA; Giorgio Graditi, Direttore Generale ENEA; Mauro Uniformi, Presidente nazionale CONAF e Roberto Petretti, Presidente Ordine dott. Agronomi e Forestali provincia di Viterbo.

Introdurranno i lavori: Paolo Menesatti, Direttore CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari;Danilo Monarca, Direttore DAFNE e Maurizio Petruccioli, Direttore DIBAF.

Sono previsti gli interventi di: Massimo Cecchini, UniTUS; Paolo Menesatti, Direttore CREA Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari; Pierluigi Rossi, UniTUS; Luciano Ortenzi, UniTUS e associato CREA; Raffaele Casa; UniTUS; Attilio Somma, Product Innovation & Center of Excellence Lead di TIM Enterprise; Luigi Galimberti, Chairman Too Seed Giampiero Cai, Università degli Studi di Siena (UniSi) e Alberto D’Amico, UniSi.

Ma poiché la ricerca deve trovare soluzioni su misura di chi la utilizza, a conclusione del workshop ci sarà il panel con gli stakeholders dal titolo “L’impatto della innovazione tecnologica in agricoltura: stakeholders a confronto”. Parteciperanno: Leonardo Belcapo, Dirigente COLDIRETTI Viterbo; Marcello Biagiola, Presidente Semetruria (COPAGRI Lazio); Enrico Calentini, Presidente Nazionale AGIA-CIA; Marco D’Angelo, CEO beeco; Valerio De Paolis, Direttore Confagricoltura Lazio; Daniele Fappiano, Founder Maticom; Giuseppe Gagliano, Chief Research Officer & Founder di 17tons; Attilio Somma, Product Innovation & Center of Excellence Lead di TIM Enterprise; Roberto Petretti, Presidente Ordine dott. Agronomi e Forestali provincia di Viterbo.

Modera : Cristina Giannetti, Capo Ufficio Stampa CREA

La partecipazione è gratuita ed è previsto il rilascio di CFP per i Dottori Agronomi e Forestali.

E' necessaria la registrazione al seguente link.

E' prevista la diretta streaming al seguente link.