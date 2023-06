Agricoltura, domani al via X congresso Aic: report su aziende italiane, focus Lazio ed ER

Inizia domani giovedì 22 giugno il decimo congresso nazionale di AIC, associazione italiana coltivatori, intitolato ‘Agricoltori per scelta. Ri-generiamo il futuro’. L’appuntamento è alle 14.30 all’Auditorium Antonianum in viale Manzoni 1 a Roma. Per l’occasione verrà presentato il report ‘Agricoltura oggi: sfide per il futuro’, realizzato in collaborazione con la fondazione senza scopo di lucro Openpolis. A fianco alla fotografia dello stato dell’agricoltura in Italia - con un focus sul Lazio che sarà presentato giovedì e uno sull’Emilia Romagna previsto per venerdì - verranno poi avanzate delle proposte concrete per potenziare il settore a partire dal proficuo uso dei 4,88 miliardi del Pnrr di titolarità del ministero dell’Agricoltura.

Interverranno fra gli altri il sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo, la Sottosegretaria Mef Sandra Savino, gli Assessori regionali all’Agricoltura di Lazio, Calabria e Campania Giancarlo Righini, Gianluca Gallo e Nicola Caputo, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la Presidente Slow Food Italia Barbara Nappini, la Vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. Porterà un saluto il Commissario per l'Agricoltura della Commissione Ue, Janusz Wojciechowski.

Le conclusioni sono affidate al Presidente di Aic Giuseppino Santoianni venerdì 23 giugno alle 13 circa.