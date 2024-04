Agricoltura: domani conferenza stampa in Senato su Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA)

Secondo appuntamento del ciclo di incontri sui temi dell’agricoltura del futuro promosso dal senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: l’incontro, in calendario per domani - mercoledì 3 aprile - alle ore 14.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, sarà interamente dedicato alle Tecniche di Evoluzione Assistita. “Rivoluzione in campo: sperimentazione delle Tecniche di Evoluzione Assistita nell'Agricoltura Italiana” il titolo della conferenza che vedrà sul palco, assieme al presidente De Carlo e alla responsabile dell’ufficio legislativo del presidente Miquela Ugolini, anche Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia, e Federico Radice Fossati, imprenditore agricolo e consigliere della Fondazione Bussolera Branca. In collegamento da remoto interverrà anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per un saluto istituzionale. “Quella della sperimentazione in campo delle TEA è stata una battaglia che ho avuto l’onore di condurre personalmente con la presentazione di un emendamento a mia firma” ricorda De Carlo “e l’avvio della sperimentazione in Lombardia ci darà modo di verificare concretamente l’utilità e le prospettive di sviluppo di queste tecniche. È sicuramente un mondo che va conosciuto e comunicato, e sono certo che rappresenterà una svolta per il nostro mondo agricolo in tema di sostenibilità e di contrasto ai cambiamenti climatici”.