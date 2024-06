Agricoltura, Fallucchi (FDI): Con ddl florovivaismo un importante passo avanti per il settore

“Il florovivaismo ha numeri importanti sia in termini di valore della produzione, molta della quale destinata all’export, sia in termine di volume, più di 45 ettari destinati alla coltivazione. Un intervento atteso, necessario, che disciplina interamente l’articolazione delle filiere, puntando anche a riconvertire parte del patrimonio nazionale in siti agroenergetici attraverso un apposito piano. Molte sono le cose che cambieranno, previste agevolazioni agli investimenti per rendere le aziende florovivaistiche italiane più moderne e capaci di affrontare la concorrenza di un mercato estero molto competitivo. Le figure che operano nelle aziende florovivaistiche, saranno definite e saranno attivati percorsi formativi. Verrà promosso un marchio unico, distintivo del prodotto florovivaistico, anche in questo caso il Made in Italy riconoscibile nel mondo. Un passo avanti fondamentale per un settore fiore all’occhiello del nostro Paese”. Così in una nota la senatrice Anna Maria Fallucchi relatore del ddl approvato oggi in Senato.