Agricoltura femminile, Prandini: donne fanno crescere valore filiere. Mariafrancesca Serra esempio per giovani. VIDEOINTERVISTA

“Le imprenditrici femminili sono una grande risorsa in tutti i settori produttivi, sono un esercito di 1,3 milioni nel nostro paese. In agricoltura superano le 200mila unità, secondo comparto per importanza, ma stima crescita costante e continua, tanto che nei nuovi insediamenti abbiamo raggiunto la parità di genere”.

Così ad Agricolae Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell’incontro organizzato da Coldiretti a Palazzo Rospigliosi sull’imprenditoria femminile in agricoltura.

“Ci piace sottolineare come il ruolo della donna, in questi anni, ha fatto crescere il valore della filiera agroalimentare, per la conoscenza dei mercati, il posizionamento dei prodotti anche negli altri paesi, il packaging e l’ospitalità, tutti elementi che ci possono far crescere ulteriormente. Qui l’imprenditoria femminile gioca un ruolo importante, anche per le nuove generazioni”.

“Mariafrancesca Serra è la nuova presidente di Coldiretti donna ed è un grande esempio imprenditoriale. Si tratta di una persona che ha avuto esperienze importanti, molto qualificata, un esempio che può essere mutuato dai ragazzi: poter lavorare a cielo aperto, conoscendo i mercati. Abbiamo bisogno di giovani e di donne a capo delle imprese”.