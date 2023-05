Agricoltura, FI: ok a emendamento su tea è nostra vittoria

"Il Senato ha approvato un emendamento di Forza Italia al Decreto Siccità che autorizza la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA). Potremo finalmente testare in campo piante selezionate con metodo naturale (non con mutazioni genetiche), che resistono molto di più ai cambiamenti climatici e ai parassiti". Così in una nota Raffaele NEVI, vicecapogruppo vicario di Forza Italia a Montecitorio e responsabile Agricoltura per il partito azzurro, Roberto Rosso, senatore di Forza Italia e relatore del provvedimento e Adriano Paroli, senatore azzurro e primo firmatario dell'emendamento approvato. "Il risultato - proseguono - sarà straordinario per la qualità dei prodotti, per l'ambiente, poiché saranno necessari meno trattamenti con pesticidi, per la produttività e quindi per la redditività delle imprese agricole. Una vera rivoluzione che arriva grazie alla perseveranza di Forza Italia e al parere positivo del governo di centrodestra dopo quattro anni di battaglie finite nel nulla nella precedente legislatura. Il merito è del grande lavoro di squadra tra i gruppi parlamentari azzurri di Camera e Senato: alla Camera era stato presentato un disegno di legge a prima firma dell'On. Raffaele NEVI, che poi è stato trasferito come emendamento al decreto siccità grazie ai senatori Roberto Rosso e Adriano Paroli. Ringraziamo anche il Ministro Tajani, che ha sempre parlato anche in sede europea dell'importanza di queste tecniche per il futuro dell'agricoltura. Oggi l'Italia diventa il primo paese della UE ad autorizzare la sperimentazione in campo di queste nuove piante".