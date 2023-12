Agricoltura: Flavio Pezzoli nominato accademico dei Georgofili

Nel corso dell'Assemblea del Corpo Accademico dell'Accademia dei Georgofili che si è svolta mercoledì 20 dicembre 2023, è stato nominato accademico per il settore Centro-Ovest, il dott. Flavio Pezzoli, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma.

Pezzoli, 52 anni, Laurea in Scienze Agrarie presso l'Università di Perugia è anche l'operation manager del Centro Agroalimentare di Roma. Ha conseguito diversi master universitari in Management e responsabilità Sociale d'Impresa, in Marketing and Management e Legislazione Nazionale e Comunitaria degli alimenti.

L'Accademia dei Georgofili, fondata a Firenze il 4 giugno 1753, si propone di contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni all'agricoltura ed alle attività collegate, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio agro-silvo-pastorale, allo sviluppo del mondo rurale ,allo sviluppo e valorizzazione dei prodotti agricoli e di quelli alimentari e alla loro disponibilità e sicurezza. Non ha fini di lucro e svolge attività di rilevante interesse pubblico. L’Accademia dei Georgofili ha sede a Firenze e agisce in Italia, nell'Unione Europea e a livello internazionale globale.