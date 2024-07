Agricoltura, Fontana: transizione ecologica opportunità ma Ue tuteli anche economia e socialità

“La Regione Lombardia si sta impegnando per sostenere il mondo dell'agricoltura con grande determinazione. L'Europa se vuole riacquisire il ruolo di protagonista mondiale deve essere propositiva nelle scelte che la riguardano e non deve farsi condizionare dai pensieri altrui. E' necessario mostrare un'identità: e a tal proposito penso che la transizione ecologica possa essere un'opportunità non solo per l'Italia, ma per tutto il continente. A patto che questo processo venga affrontato con il buon senso, non facendo scelte che sono disgiunte dalla sostenibilità economica. Bisogna coniugare tanti aspetti, fra cui anche quello della tutela dei lavoratori del settore. Mi auguro che l'Europa sappia tutelare l'ambiente, ma anche l'economia e la socialità: è una sfida difficile, ma penso si possa fare".

Così Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, nel corso dell'Assemblea estiva 2024 di Confagricoltura "Per una politica agricola sostenibile e competitiva".

"Facciamo in modo che anche la PAC possa trovare un'implementazione dei fondi per tutte le aziende agricole e non solo che possano produrre benefici sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo avere aziende, e qui in Lombardia ne abbiamo, che sviluppino anche la circolarità. Le strade che devono essere sostenute dall'Europa sono queste, altrimenti si fanno discorsi che portano fuori strada".