Agricoltura, Fregolent (IV): solidarietà a Barilla, UnionFood e Confagricoltura per attacchi a Mediterranea

Roma - “Siamo di fronte all’ennesimo violento attacco a “Mediterranea”, associazione promossa da UnionFood e Confagricoltura. Ancora una volta, come ho già espresso nell’Aula del Senato, diamo la nostra piena solidarietà al presidente di UnionFood Paolo Barilla e a Confagricoltura. Ci auguriamo che il ministro Lollobrigida non si giri dall’altra parte e scelga di tutelare il made in Italy agroalimentare di qualità, se così non fosse allora sarebbe o distratto o complice”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione agricoltura, che sul tema ha presentato un’interrogazione

“La dieta Mediterranea è riconosciuta come patrimonio mondiale dell’Unesco, rappresenta l’alta qualità del made in Italy agroalimentare basato su solide tradizioni e un elevato livello di competenza e innovazione. Non può diventare terreno di lotte intestine - sottolinea -. Per questo ci aspettiamo che il ministro di un governo che del made in Italy ha fatto la sua bandiera si impegni per strutturare le filiere agroalimentari italiane per aumentarne la competitività e valorizzi chi, come Mediterranea, sostiene l’alta qualità dell’export agroalimentare italiano anche attraverso accordi e certificazioni a favore della tracciabilità e della sostenibilità. Ci auguriamo che il ministro Lollobrigida cerchi l’unità di una filiera che ad oggi vanta 251 miliardi di euro di fatturato, realizzati da oltre 3,3 milioni di occupati coinvolti in 1,2 milioni di imprese e con un export record di 62,2 miliardi di euro, invece di nutrirsi delle sue divisioni”, conclude.