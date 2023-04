Agricoltura: Gadda (IV), garantire qualità carne sintetica

“Quella del governo italiano sulla carne sintetica è una decisione forte ma anche non sufficiente perché il cambiamento non può essere affrontato solo per decreto”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, vice-presidente della Commissione Agricoltura della Camera, a Isoradio.

“Il Parlamento dovrà discutere e approvare il decreto del governo e sugli aspetti tecnici ci confronteremo. Ma sicuramente è oggi più che mai necessario, nel momento in cui i cittadini vengono esposti a molte informazioni, accrescere la consapevolezza del valore del cibo e del ruolo strategico degli agricoltori anche nella transizione sostenibile e tecnologica. Il cibo non può essere inteso solo come una commodity, è profondamente legato a un territorio, alla cultura, alla biodiversità. La questione del cibo processato in laboratorio è per questo molto delicata. È semplicistico contrapporre chi è pro o contro alla scienza. L’agricoltura oggi più che mai ha bisogno di ricerca, tecnologia e innovazione in particolare per fare fronte ai cambiamenti climatici e per alimentare un numero crescente di popolazione. Bisogna però accompagnare questo cambiamento, per evitare di arrivare al paradosso che siano in pochi a detenere le fonti di accesso al cibo e tanto meno che debbano essere i poveri ad accontentarsi della carne sintetica mentre per chi può permetterselo accedere al cibo di qualità. Per questo è fondamentale continuare a garantire qualità e sicurezza alimentare, come ha scelto di fare l’Unione europea. Quell’asticella lì non può essere abbassata. E soprattutto dobbiamo continuare a tutelare e promuovere le nostre produzioni agricole, affinché i cittadini possano scegliere con consapevolezza”. ha concluso.