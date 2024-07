Agricoltura, Gualtieri: attenzione a deriva prodotti ultraprocessati spacciati per cibo salutare. VIDEOINTERVISTA

“Un nuovo patto va stretto tra l'Europa il mondo agricolo e deve essere un patto che metta al centro la sostenibilità e che veda però nel mondo agricolo un alleato della battaglia per la sostenibilità. E la centralità che va data alla riduzione delle emissioni è fondamentale. Io penso che in realtà gli agricoltori possono essere solo degli alleati, non devono vivere questo come un pericolo, ma al contempo però va sostenuta proprio l'agricoltura come forma non solo produttiva ma anche come forma di cura del suolo, di difesa dell'ambiente e anche va evitato questo sviluppo di una dimensione di un'industrializzazione che quando fa dell'ultra-processato l'unità di misura fondamentale di qualsiasi base nutritiva delle persone mette invece in discussione sia la salute delle persone sia una filiera produttiva di qualità.”

Cosi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione dell’Assemblea della World farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta.

“Su questo noi dobbiamo adesso concentrarci: su una deriva che vede il cibo ultra processato spacciato per cibo sano quando si leggono etichette che dicono che ci sono il 5% di zuccheri in meno, ma in realtà stiamo mangiando cose che sono chimiche, con composti chimici e con tantissimi ingredienti che non fanno bene.

Costruire filiere corte tra produzione distribuzione e consumo aiuta anche a sviluppare una cultura del cibo diversa e più sana e più sostenibile.

Essendo Roma, e pochi lo sanno, uno dei comuni agricoli più grandi del mondo è importante che ci siano dibattiti e incontri di questo tipo e contribuire a sviluppare una visione più sana, più sostenibile della produzione e della distribuzione del cibo.

Stiamo lavorando molto sulla food policy e sul rapporto con i produttori e sui mercati come luogo di socialità e di qualità della vita e quindi che a Roma si riunisca la coalizione mondiale dei farmers markets ci fa molto piacere.”