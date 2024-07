Agricoltura intelligente, Bernini: con BF stiamo realizzando progetti attraverso Piano Mattei. VIDEOINTERVISTA

"Direi una giornata necessaria dove noi raccontiamo le radici del futuro, l'agricoltura non più solo legata al lavoro ma anche legata al lavoro della persona e non solo. La natura che ci nutre, che è nutrita da una tecnologia intelligente, non a caso si è parlato di agricoltura intelligente e del futuro non solamente per il nostro Paese, per i nostri ricercatori, ma anche per dei progetti molto specifici che stiamo realizzando insieme insieme a BF, come ad esempio l'attivazione sui Paesi target del Piano Mattei di attività di cultura di gestione dell'acqua e di attitudine alimentare, che passa attraverso nuove tecnologie, nuove terapie geniche".

Così ad AGRICOLAE Anna Maria Bernini, ministro dell'università e della ricerca, a margine dell'incontro Agricoltura Intelligente organizzato a Ferrara da BF.