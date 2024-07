Agricoltura intelligente, Bonaccini: Emilia-Romagna sta diventando principale Data Valley europea. VIDEOINTERVISTA

"Come Emilia-Romagna diventiamo la principale Data Valley europea, tra le primissime al mondo: il centro meteo europeo, il supercomputer Leonardo, che è tra i primi sei supercomputer più potenti per capacità di calcolo al mondo sulla processazione dei big data, l'Università delle Nazioni Unite, la prima dei paesi del Mediterraneo, che avrà due compiti in particolare di docenza, studio, contrasto ai cambiamenti climatici e sappiamo quanto è urgente, soprattutto per il settore dell'agricoltura e l'impatto che l'intelligenza artificiale avrà nelle nostre società.

Visto che il capitale umano farà la differenza, io credo che investire come fa BF Educational in maniera straordinaria sull'educazione, la formazione dei più giovani, servirà per avere talenti che possano investire e intervenire su un settore, quello dell'agricoltura e dell'agroalimentare, che vede la nostra regione prima per export pro capite nel mondo a livello nazionale, tra le primissime in Europa, ma soprattutto per dare un futuro, una prospettiva all'agricoltura e all'agro industria, anche utilizzando nuove tecnologie e intelligenza artificiale".

Così ad AGRICOLAE Stefano Bonaccini, Governatore dell'Emilia-Romagna, a margine dell'incontro Agricoltura Intelligente organizzato a Ferrara da BF