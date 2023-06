Agricoltura, interrogazione Bonelli (AVS): su contrasto a deforestazione e valorizzazione best practice filiere

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00447 presentato da BONELLI Angelo testo di Martedì 30 maggio 2023, seduta n. 111

BONELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

secondo una stima dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), tra il 1990 e il 2020, 420 milioni di ettari di foreste – un'area più grande dell'Unione europea – sarebbero stati convertiti da foreste in terreni per uso agricolo, con i consumi dell'Unione europea responsabili di circa il 10 per cento di questa deforestazione;

nel contesto dell'Accordo sul clima di Parigi, nel 2015 sono state lanciate le Amsterdam Declarations Partnership, inerenti gli impegni comuni verso la tutela delle foreste, con l'obiettivo di promuovere l'eliminazione della deforestazione e in particolare quelli espressi nella Dichiarazione di New York del 2014 sulle foreste, sottolineando l'importanza globale di preservare le foreste primarie e le aree ad alto valore di conservazione, anche attraverso una gestione responsabile della catena di approvvigionamento delle materie prime;

nell'ambito della conferenza One Planet Summit 2021, organizzata dalla Francia, dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale, che ha coinvolto i principali leader globali per rilanciare la diplomazia internazionale e la cooperazione in tema di biodiversità, il nostro Paese insieme ad altri 8 Paesi europei ha sottoscritto la nuova dichiarazione di impegni delle Amsterdam Declarations Partnership;

la nuova dichiarazione d'impegni dell'Amsterdam Declarations Partnership per il 2025 richiama diversi obiettivi programmatici, tra i quali: coordinamento su tutte le politiche che affrontano il tema della deforestazione e dei prodotti agricoli; eliminazione della deforestazione dalle catene di approvvigionamento europee attraverso politiche e misure finalizzate alla sensibilizzazione dei produttori e dei consumatori, al miglioramento dei requisiti di sostenibilità degli acquisti pubblici e privati, all'introduzione della diligenza dovuta (due diligence), accordi bilaterali, al sostegno a iniziative nazionali multi-stakeholder e partnership tra settore pubblico e privato; ricorso alla diplomazia dell'Unione europea per promuovere una più efficace azione globale; creazione di partnership con i Paesi produttori e altri portatori di interesse; collaborazione con i Paesi produttori nell'implementazione di politiche e tecniche per prevenire la deforestazione; miglioramento della capacità di monitoraggio e della trasparenza delle informazioni;

sebbene l'Italia abbia sottoscritto le Amsterdam Declarations Partnership, non sembra si sia impegnata a rispettarne i princìpi, né abbia collaborato per raggiungere gli obiettivi condivisi e lo stesso Governo, secondo quando consta all'interrogante, non avrebbe partecipato all'ultimo incontro annuale dei Paesi sottoscrittori;

il Parlamento europeo ha recentemente approvato in via definitiva una disciplina che prevede che le aziende potranno vendere nell'Unione europea solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di «diligenza dovuta» (due diligence) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste, comprese le foreste primarie insostituibili, dopo il 31 dicembre 2020;

su richiesta del Parlamento europeo è stata inoltre ampliata la definizione di degrado forestale, che include ora la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi;

le superfici forestali, quale componente del capitale naturale del nostro Paese, rivestono un ruolo predominante per il sistema socio-economico dei territori montani e rurali, grazie al riconosciuto ruolo multifunzionale svolto dalle superfici boschive, che si concretizza nella fornitura di tutta una serie di servizi e benefìci ambientali e sociali irrinunciabili, la cui compromissione determina effetti devastanti negli eventi climatici estremi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico in atto –:

quali iniziative intenda assumere il Governo affinché siano perseguiti gli impegni e gli obiettivi condivisi nell'ambito delle Amsterdam Declarations Partnership sottoscritte dall'Italia e come intenda applicare nel nostro Paese il regolamento europeo sulla deforestazione zero (Eudr) successivamente alla sua entrata in vigore, riguardo all'applicazione di una gestione forestale responsabile in grado di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche valorizzando le best practices impegnate nelle filiere che non deforestano e che investono su tracciabilità dei prodotti e delle materie prime.

(3-00447)