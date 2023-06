Agricoltura, interrogazione Caramiello (M5S): su pagamenti anticipati Pac

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00995 presentato da CARAMIELLO Alessandro testo di Venerdì 16 giugno 2023, seduta n. 120

CARAMIELLO e FEDE. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

con il sistema delle anticipazioni istituito con l'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 (legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44), le imprese agricole hanno potuto contare, in questi anni, sulla possibilità di incassare una porzione dei pagamenti diretti Pac (circa il 50 o 70 per cento a seconda delle annate), in anticipo di qualche mese rispetto alla scadenza ordinaria prevista nelle regole comunitarie;

tale misura è stata giudicata molto positivamente dagli imprenditori agricoli perché ha alleviato i problemi di liquidità, in annate molto difficili per effetto di problematiche di varia natura, come il Covid, il conflitto in Ucraina, gli eventi climatici eccezionali, le condizioni sfavorevoli di mercato;

per il 2023 il respiro finanziario garantito dalle erogazioni anticipate Pac con fondi nazionali (messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze) non ci sarà, perché il previsto decreto di attivazione dello strumento, da emanarsi entro il 30 aprile dell'anno di domanda, non è stato pubblicato dal Ministero;

gli agricoltori dovranno così aspettare il mese di dicembre, a meno che non intervenga una deroga – non più disposta dalle autorità di Bruxelles ma da un diretto provvedimento del Ministero dell'agricoltura – con la quale si dispone l'avvio delle operazioni di pagamento a partire dal 16 ottobre (all'articolo 44 del regolamento 2021/2116 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Pac);

di fronte a tale mancanza – come evidenziato dall'Informatore agrario n. 21/2023, nell'articolo «Una difficoltà in più: per ora niente anticipo dei pagamenti PAC» – forti sono state le perplessità, nonché lo stupore e l'insoddisfazione, degli operatori agricoli, manifestati attraverso le relative organizzazioni sindacali di rappresentanza;

a parere degli interroganti, non si spiegano le ragioni per cui un utile strumento che ha ben funzionato per quattro annate consecutive sia stato per la prima volta disapplicato, specie considerate le difficoltà che sta subendo il settore agricolo in questi mesi, come l'impatto prolungato della siccità, le gelate tardive, le recenti alluvioni, la sensibile riduzione dei prezzi dei cereali e di altri seminativi che si è registrata negli ultimi tempi –:

se intenda rimediare alla carenza sottolineata in premessa, attraverso iniziative di competenza da mettere in campo nell'immediato, al fine di prevedere la possibilità di pagamento anticipato al 31 luglio, oppure, in assenza delle tempistiche necessarie, se intenda almeno avviare con urgenza la richiesta di anticipo dei pagamenti al 16 ottobre 2023, in modo da mettere in condizioni gli organismi pagatori di provvedere a svolgere le necessarie operazioni per iniziare i pagamenti a partire dalla seconda metà del mese di ottobre 2023.

(5-00995)