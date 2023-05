Agricoltura, interrogazione Scarpa (PD): su divieto uso pesticida clorpirifos

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00737 presentato da SCARPA Rachele testo di Mercoledì 26 aprile 2023, seduta n. 92

SCARPA, FASSINO e ZAN. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

il clorpirifos (o chlorpyrifos) è un pesticida e insetticida organofosfato tra i più utilizzati; è dimostrato che l'esposizione a tale sostanza può danneggiare lo sviluppo mentale dei bambini (determinando casi di riduzione del quoziente intellettivo, disabilità psichica, autismo); Leonardo Trasande, direttore della Divisione di pediatria ambientale della NYU School of Medicine ha affermato che «La coorte di bambini statunitensi nati nel 2010 ha perso 1,8 milioni di punti QI e 7.500 bambini hanno avuto il QI spostato nella gamma della disabilità psichica a causa dell'esposizione prenatale agli organofosfati»;

per questo già dal 2001 l'uso domestico dell'insetticida è stato vietato negli Stati Uniti (ScientificAmerican.com: «Common Insecticide May Harm Boys' Brains More Than Girls»);

successivamente, il 20 agosto 2021, l'Epa ha annunciato il divieto negli Stati Uniti di tutti gli usi agroalimentari del clorpirifos; il clorpirifos e il clorpirifos-metile possono inoltre danneggiare il DNA umano e determinare squilibri ormonali e metabolici, tra i quali l'obesità; dopo che l'Efsa ha attestato l'impossibilità di stabilire un livello di esposizione sicuro, l'UE ha vietato l'impiego di tale insetticida a partire da gennaio 2020; in Italia e in Veneto, grazie a deroghe, i suddetti pesticidi sono ancora utilizzati contro alcuni insetti come la cimice asiatica; l'endocrinologo Ernesto Rorai, intervenuto alla conferenza «Pesticidi e Salute – Gli interferenti endocrini» organizzata dal comitato Marcia Stop Pesticidi e ISDE Medici per l'ambiente, svoltasi il 31 marzo 2023 nell'Aula magna del Seminario di Vittorio Veneto, ha affermato che il chlorpyrifos, nei nati da madri esposte durante la gestazione e/o allattamento, ha causato insulinoresistenza, diabete mellito, disturbi neurologici, dislipidemia; nonostante la nocività conclamata dei suddetti pesticidi/insetticidi, la Giunta regionale del Veneto si ostina a reiterare richieste di deroga per l'utilizzo di clorpirifos e clorpifos-metile, soprattutto al fine di contrastare la cicalina (Scaphoideus titanus), vettore della flavescenza dorata che sta colpendo i vigneti del Veneto, in particolare il prosecco –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziativa, per quanto di competenza, intendano porre in essere per bandire l'utilizzo di clorpirifos e clorpirifos-metile e respingere la richiesta di deroga della regione Veneto.

(5-00737)