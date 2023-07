Agricoltura, La Pietra: DdL riconosce valore insostituibile dell’agricoltore quale custode dell’ambiente

“La presenza degli agricoltori in zone rurali è fondamentale nel processo di salvaguardia dell’ambiente. Senza la cura laboriosa che gli imprenditori agricoli riservano al territorio non si potrebbe garantire la necessaria opera di tutela e si determinerebbero conseguenze nefaste sotto molti punti di vista, a partire dai rischi idrogeologi con i quali, purtroppo, sempre più spesso dobbiamo fare i conti. Il via libera del Senato alla legge per il riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio è il giusto riconoscimento al prezioso operato che il mondo agricolo fornisce e l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura rappresenta un doveroso tributo ai nostri agricoltori e al ruolo insostituibile che rivestono per il presente e il futuro di tutti noi e dell’ambiente in cui viviamo”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra