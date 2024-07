Agricoltura, Lanzetta (Enel): lavoriamo a progetti su agrovoltaico. Autoproduzione energia fondamentale per settore agricolo

Milano - “In Italia stiamo capendo che l'autoproduzione di energia è un aspetto fondamentale: a rivelarlo sono i numeri. Il paese è al primo posto in Europa per questo tema. Inoltre devo dire che si sta lavorando al meglio anche sull'energia ricavata dal sole e dal vento, anche se li c'è un problema di programmabilità e di stoccaggio: in questo senso Enel si sta spendendo per creare un sistema di accumulo derivante dall'overcapacity, in maniera che l'energia non venga dispersa, anzi, venga trattenuta e utilizzata quando non ce ne sia".

Così Nicola Lanzetta, direttore Italia gruppo Enel, nel corso dell'Assemblea estiva 2024 di Confagricoltura "Per una politica agricola sostenibile e competitiva".

"Il mondo dell'agricoltura è chiaro che abbia bisogno di energia ed ottimizzare questo aspetto diventa fondamentale. Autoprodurre diventa quindi fondamentale e molto sensato. Enel sta quindi sviluppando, in merito ai campi di lavoro, il progetto dell'agrivoltaico basso, che si sta rivelando molto proficuo evitando anche problemi legati agli agenti atmosferici, e dell'agrivoltaico alto, con un focus su culture ben più complesse.

Concludo dicendo: non solo l'Italia oggi è in grado di vedere una luce in fondo al tunnel. Il mondo dell'agricoltura può addirittura averne un doppio vantaggio: quella dell'autogenerazione dell'energia elettrica e, in certi contesti, quella di facilitare la coltivazione stessa".