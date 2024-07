Agricoltura, Lollobrigida: il prossimo 12 ottobre grande mercato contadino ad Alessandria d’Egitto

Roma - "Il prossimo 12 di ottobre Coldiretti sarà ad Alessandria d'Egitto, luogo straordinario, a inaugurare un grande mercato contadino. È un segno che va esattamente nel verso della cooperazione internazionale teso allo sviluppo. Che merito hanno i mercati di Campagna Amica? Di mercati ne esistono tanti nel mondo ma aver creato un luogo accogliente, dove il valore dei prodotti viene riconosciuto anche più di quello che avviene nella distribuzione, è un merito perché diventano luoghi per i cittadini della nazione ma anche per i tanti turisti. Aver accorciato le filiere in modo tale che il produttore agricolo possa ricavare il giusto valore dal proprio lavoro è un grande merito, una grande intuizione e sta nel mondo mettendo in condizione tanti che venivano spesso sfruttati, di ritrovare la centralità che devono avere nel mercato. Grazie per questo impegno, grazie a tutte le realtà contadine, grazie a tutte le realtà che collaborano per far crescere un'esperienza che si sta dimostrando vincente. Come sapete, dal nostro governo c'è piena solidarietà e attivismo per corroborare questo modo di difendere il mondo dell'agricoltura, ritenendolo centrale per il presente, ma soprattutto centrale per le generazioni che verranno. Noi, come gli agricoltori, anche in politica abbiamo un dovere: non guardare all'oggi e basta, ma seminare per quelli che verranno le condizioni per avere un mondo migliore, così come hanno fatto le generazioni che ci hanno preceduto".

Così Francesco Lollobrigida, nel suo intervento in occasione del World Farmers Market Coalition a Roma.

Il mercato contadino ad Alessandria d'Egitto rientra nel progetto MAMI – Mediterranean and African Markets Initiative – per la creazione di una rete di mercati contadini in Libano, Kenya, Tunisia, Albania, Egitto.

Il progetto finanziato dal ministero degli esteri e della cooperazione internazionale è condotto dal Ciheam di Bari e dalla World Farmers Markets Coalition con il supporto tecnico di Fondazione Campagna Amica. Con MAMI è stato creato un vero e proprio modello per lo sviluppo di sistemi di filiere corte nei paesi che sono interessati a far crescere il legame tra agricoltori e consumatori, tra campagne e città. Si parte da uno studio della situazione di ogni paesi attraverso il coinvolgimento di esperti di farmers markets e associazioni presenti nelle realtà interessate. I paesi vengono suddivisi in tre differenti scenari a seconda delle diverse condizioni incontrate. Per cui c’è uno scenario in cui non esiste alcuna presenza di mercati organizzati o regole che li prevedono, situazioni in cui esistono esempi embrionali di piccoli mercati, spesso su iniziativa privata, e realtà in cui si sono già affermate alcune esperienze.

Di seguito a questo primo studio i paesi sono stati suddivisi e su ognuno di essi si sta lavorando in maniera differenziata, portando avanti sia azioni di formazione teorica con i futuri manager su normative, regole di gestione e funzionamento dei farmers markets che pratica con gli agricoltori. Nei vari paesi sono stati individuati oltre 20 figure che hanno seguito i corsi di formazione in Italia, presso la sede del ciheam di Bari a Tricase che on line con un aggiornamento settimanale sulla piattaforma dell’accademia della World Farmers markets coalition, e oltre 200 agricoltori, in special modo tra Kenya, Egitto e Libano che saranno i primi paesi dove nasceranno i primi mercati contadini.

In Kenya è nata, grazie a questo progetto, una nuova associazione denominata RECOF che darà vita al primo farmers markets con l’esclusiva presenza di agricoltori locali e qualche artigiano del cibo che usa materie prime locali nella città di Nairobi nel quartiere delle agenzie delle Nazioni Unite, con il supporto tecnico dei mercati di Campagna Amica di Roma. In Egitto, insieme alla Camera di commercio di Alessandria e con un gemellaggio, siglato in occasione della seconda assemblea generale della wfmc, con i mercati di Campagna Amica di Napoli, verrà aperto il primo mercato in autunno. In Libano è nata la prima associazione nazionale dei mercati contadini unendo alcune esperienze per lavorare insieme alla creazione di un vero sistema di distribuzione del cibo locale in tutto il paese. Mentre in Albania si lavorerà alla formazione di manager che potranno gestire alcuni mercati creati in diverse città in Tunisia si sta lavorando per la costruzione di una proposta normativa da presentare al parlamento per trasformare un sistema di mercati contadini sporadici e limitati alla partecipazione di altri eventi ad un sistema che permetta agli agricoltori di poter svolgere l’attività di vendita associata settimanalmente ricucendo il legame tra campagna e città.