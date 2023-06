Made in Italy, Lollobrigida: compito politica è proteggere e valorizzare eccellenze

“La politica deve riuscire a proteggere e valorizzare le eccellenze della nostra Nazione. Le imprese in Italia devono avere la possibilità di continuare ad affermarsi nel consumo interno e sviluppare ancor di più l'export nel mondo, riuscendo a difendere la qualità alimentare dalle aggressioni, che spesso vengono effettuate anche attraverso etichettature o modelli che, in nome di principi ideologici, cancellano sistemi industriali attraverso politiche che non hanno particolare coerenza, come il dibattito tra riciclo e riuso o quello della qualità. L'Italia è eccellenza per il riciclo e se ora l'Europa invece vira su un altro tipo di indirizzo noi dobbiamo fare la nostra parte”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, a margine dell’Assemblea degli Industriali di Parma, accompagnato dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. “Noi siamo la seconda Nazione al mondo per longevità. Dobbiamo essere presi ad esempio, mentre si fa esattamente il contrario. Come Governo stiamo facendo un importante lavoro per raccontare e portare le nostre imprese all'estero, insieme all'Ice guidata da Matteo Zoppas. Fuori dall'Italia c'è tanta sete e fame di quello che vogliamo e sappiamo produrre”, ha concluso il ministro.