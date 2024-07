Agricoltura, Lollobrigida: in Ue cambiato atteggiamento grazie a governo Meloni. Con Timmermans green deal estremista. VIDEOINTERVISTA

“L’ultimo intervento è di 500 mln euro e interviene su molti piani, compreso quello della semplificazione e per tanti settori come quello del vino. Già oggi sono ritorni delle azioni che stiamo mettendo in campo. C’è una ritrovata fiducia rispetto la politica, che guarda all’economia reale, all’agricoltura e alla pesca come elementi centrali della nostra economia. Imprescindibili perché ci garantiscono cibo e perché senza agricoltura non si riesce a manutenere l’ambiente a costi sostenibili.”

Così il ministro Francesco Lollobrigida a margine dell'Assemblea estiva 2024 di Confagricoltura "Per una politica agricola sostenibile e competitiva".

“Riguardo l’unione europea non ci può più essere alcun atteggiamento teso a operazioni come quello di un green deal estremista, come aveva messo in campo Timmermans e che depotenziano le produzioni Ue. Non fa gli interessi di nessuno e nemmeno dell’ambiente perché si rischia di importare da paesi terzi che non rispettano nessuna delle nostre regole, compresa la tutela dei lavoratori. Ed a proposito nel Dl abbiamo inserito delle norme per combattere la piaga sociale del caporalato.

Riguardo gli anni della von der Layen c’è stato un primo periodo che non corrisponde al l’interesse delle produzioni e che è stato condizionato da Timmermans, il quale aveva compresso il modello virtuoso europeo. Negli ultimi mesi questo scenario è cambiato grazie all’impegno del governo italiano e del presidente Meloni, e nel mondo dell’agricoltura ci sono state tante aperture in molti ambiti”.