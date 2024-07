Agricoltura, Lollobrigida: sì a trasformazione cibo che valorizza cibo, no a standardizzazione. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Non sono in contrasto i processi industriali con le produzioni di cibo, anzi, i processi di trasformazione sono tipici anche della nostra economia. Quello che non può succedere è il tentativo di standardizzare il cibo, di rendere il cibo tutto uguale, abbattendo i costi di produzione, di distribuzione per arricchire pochi. Le questioni che abbiamo posto in questi mesi di governo, che pongono gli agricoltori anche attraverso delle esperienze virtuose come questo tipo di mercati che hanno il valore di accorciare le filiere, di mettere in condizione i produttori di vendere magari nel centro delle città come Roma i loro prodotti ai cittadini e anche ai turisti".

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, ministro Masaf, a margine della World Farmers Market Coalition a Roma.

"Questo gli dà un valore del prodotto maggiore in termini di ricchezza e gli permette di continuare a fare questa attività e questa attività permette di produrre cibo, ma permette di difendere l'ambiente perché dove non c'è l'agricoltura l'ambiente sta peggio.

Circa la diversità in ambito alimentare, questa è come la differenza tra tanti colori che permette a un pittore di fare un quadro, come le parole che permettono di scrivere poesie, se fossero poche avresti una produzione di scarso valore. Allora le differenze sono importanti. Ognuno deve essere consapevole della forza della sua cultura, per esempio della propria identità, e rispettare per questo quella degli altri e renderla compatibile, contaminarsi vicendevolmente, ma non cancellare le identità per avere un'identità unica, un pensiero unico che cancellerebbe la gioia di percepirlo, di vivere. E quindi noi difendiamo le differenze per questo valore che hanno.

La biodiversità ci aiuta a pensare in modo diverso da come abbiamo fatto in questi anni. Sicurezza alimentare non significa pensare di dare cibo scadente a gente che non può permettersi cibo di qualità e trovarsi a posto con la coscienza. Bisogna dare cibo di qualità a tutti e per farlo bisogna investire su chi ha la ricchezza e la potenzialità ma non ha la formazione di innovazione. Ed è quello che noi abbiamo fatto, proposto e stiamo realizzando con il Piano Mattei.

L'africa, per esempio, è il continente più ricco del pianeta, il 65% delle terre arabili, ha una ricchezza importantissima che noi stiamo perdendo, i giovani. E questo li mette in condizione di crescere. Cosa gli manca? Tecnologia, formazione, innovazione E i Paesi occidentali, l'italia, ma anche quelli dell'Unione Europea, quelli del G7 che abbiamo sollecitato, devono dare la possibilità ai Paesi di sviluppare maggiori produzioni per garantire autosufficienza alimentare, ma anche produzioni di qualità che è l'elemento che gli può permettere, oltre che di avere benessere, anche di entrare in mercati più ricchi e quindi creare ricchezza per le loro nazioni".