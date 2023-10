Agricoltura, Lombardia. Beduschi: primo semestre 2023 all’insegna della tenuta

Nel dettaglio, i principali settori dell'agricoltura lombarda hanno evidenziato i seguenti andamenti: - positiva la redditività nel comparto suinicolo, che mostra l'indice più elevato grazie ai livelli record delle quotazioni, favorite da una minore offerta a livello internazionale; - prevalentemente positive anche le valutazioni per il comparto lattiero-caseario, grazie al calo dei costi dei mezzi di produzione e alle quantità prodotte, che in Lombardia continuano a crescere a differenza di quanto avviene in Italia; - resta in territorio negativo il comparto delle carni bovine a causa dell'elevato costo dei fattori produttivi e del calo della produzione dovuto ad una macellazione anticipata; - nonostante un valore ancora negativo dell'indice di redditività, il comparto cereali ha mostrato segnali di ripresa dopo un 2022 caratterizzato dal calo dei volumi e dall'elevato costo dei fattori di produzione. Le previsioni indicano raccolti in crescita, seppure con preoccupazioni legate alla qualità del prodotto; - negativo anche l'indice relativo al comparto vitivinicolo, che ha visto un netto calo nel primo trimestre, per poi migliorare lievemente nel secondo. Le difficoltà del settore sembrano però meno acute in Lombardia grazie alla maggiore tenuta dei prezzi e dell'export; positive le previsioni per la vendemmia. Online sul sito di Unioncamere Lombardia il rapporto sull'andamento dell'agricoltura lombarda nel 1° semestre 2023 e l'approfondimento sul mercato vitivinicolo regionale.