Agricoltura (M5S): governo di incompetenti si rimangia la carne coltivata

“Mentre in pubblico continua a combattere la sua assurda guerra contro la carne coltivata, in gran segreto il governo ha richiesto a Bruxelles la revoca della notifica della legge che proibisce i cibi da ‘colture cellulari’. Un mezzuccio per evitare l’inevitabile bocciatura della Commissione, che però non proteggerà il ministro e l’esecutivo dalla figuraccia pubblica per l’ennesima retromarcia. Il fatto, però, resta: questo governo di incompetenti si rimangia il tanto sbandierato ddl sulla carne coltivata. E non è l’unica inversione a U, visto che il ministero sta aprendo alla produzione dei vini dealcolati in Italia, dopo che Lollobrigida aveva più volte sostenuto in contrario, arrivando anche a deridere il prodotto. Insomma, il governo si dimostra sempre più in difficoltà, allo sbando totale. Forse a volte basterebbe evitare i grandi annunci, per non fare solo ed esclusivamente una figuraccia dopo l’altra”. Lo scrivono in una nota congiunta Senatori e Deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Alessandro Caramiello, Sergio Costa e Francesco Silvestri.