Agricoltura, Naturale (M5S): bene Granaio Italia, ora governo deve fare di più

Non si sono ancora concluse, in Commissione Agricoltura del Senato, le votazioni per gli emendamenti al DL Agricoltura. Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sul Granaio Italia, che istituisce il Registro telematico sulle giacenze dei cereali, aspetto particolarmente significativo e fortemente voluto dal M5S già dalla passata legislatura. D’ora in avanti avremo l’occasione di tracciare i diversi cereali di produzione italiana e di importazione in modo da valorizzare e tutelare in particolar modo i prodotti del nostro territorio e la qualità. Questa è vera tutela del made in Italy, al di là degli slogan del governo. All’esecutivo ora chiediamo un cambio di passo, perché l’agricoltura italiana merita di recuperare il suo ruolo strategico nella produzione economica del Paese”. Lo scrive in una nota Gisella Naturale, vicepresidente del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura.