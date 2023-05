Agricoltura, Nevi (FI): Emendamento per sperimentazione Tea contro siccità e parassiti

"Forza Italia ha presentato, attraverso il senatore Adriano Paroli che ringrazio, l’emendamento al DL Siccità che traduce il mio disegno di legge, già presentato alla Camera, per avviare la sperimentazione in campo delle piante selezionate con le Tecnologie di evoluzione assistita. Tecnologie, attraverso le quali, riusciamo a dare una risposta immediata al problema della siccità, perché attraverso queste Biotecnologie riusciamo a selezionare delle piante molto più resistenti, sia ai cambiamenti climatici, sia ai parassiti. Si raggiunge, quindi, un doppio obiettivo: un reale contrasto alla siccità che è il principale obiettivo e dall’altra parte possiamo immaginare una diminuzione drastica dei trattamenti fitosanitari, con un conseguente enorme beneficio ambientale. Quindi, senza attendere il disegno di legge da me presentato, come avevo già annunciato, ho trasformato il dl in emendamento che spero venga ora accolto, così da dare all’Italia la possibilità di avviare la sperimentazione in campo prendendo un vantaggio anche rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea e al tempo stesso colmare il gap con altri Paesi del mondo che sono invece molto avanti nel settore delle biotecnologie applicate all’agricoltura". Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, Responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia e vicegruppo vicario del partito azzurro alla Camera.