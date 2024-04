Agricoltura. Pogliese (FdI): Radicale cambio di passo in Agea

“Desidero esprimere il mio plauso e il mio apprezzamento per l’attività svolta in questi primi sedici mesi dal dott. Fabio Vitale alla presidenza dell’Agea. Come ha avuto modo lui stesso di spiegare oggi in audizione, sotto la sua guida si è verificato un radicale cambio di passo che ha comportato una riorganizzazione più efficiente e funzionale in favore degli agricoltori italiani. Tra i risultati ottenuti, ricordo che le nuove assunzioni hanno colmato parzialmente la carenza di personale e l’Italia ha conquistato la medaglia d’oro per la tempestività dei pagamenti. Ricordo, inoltre, che l’introduzione della domanda unificata ha prodotto una semplificazione amministrativa e minori oneri burocratici. Infine, rivolgo un plauso anche per gli sportelli decentrati, il cui iter costitutivo si sta avviando in alcune Regioni, tra cui la Sicilia, come avevo sollecitato insieme al senatore Salvo Sallemi”.

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.