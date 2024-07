Agricoltura, Pollica, UNESCO: giù le mani dalla Dieta Mediterranea

Agricoltura, Sindaco Pollica a Centinaio: “Giù le mani dalla Dieta Mediterranea è un patrimonio collettivo e per questo come Comune di Pollica, come istituzioni, siamo impegnati tutti i giorni a difenderla da chi se ne vorrebbe appropriare per omologarla. Il senatore Centinaio, invece, dimostra con le sue parole di favorire progetti predatori, che coinvolgono multinazionali del cibo ultra-processato e i loro interessi. Non permetteremo di svilire un bene universale come la Dieta Mediterranea, ricordandoci che già negli anni Sessanta le multinazionali cercarono di occultare le scoperte scientifiche di Ancel Keys sugli effetti benefici della nostra Dieta sulla salute umana, con il solo scopo di difendere i propri interessi economici. Ma Centinaio non è nuovo a questi exploit, che sorprendono ancora di più da un ex ministro dell'Agricoltura. Da meridionali ricordiamo invece bene i suoi insulti razzisti sui terroni, come ci chiama lui. Lo ripetiamo anche a Centinaio, come abbiamo fatto con Unionfood e Confagricoltura: giù le mani dalla Dieta Mediterranea. E lo ripetiamo, perché la dieta mediterranea è uno straordinario strumento di condivisione del valore con agricoltori e territori. Per questo contrastiamo chi vuole concentrare ancora di più la ricchezza nelle mani di pochi e appropriarsi del valore aggiunto della Dieta Mediterranea, attraverso inganni sul nome e speculazioni comunicative".

Così Stefano Pisani, sindaco di Pollica segretariato permanente comunità emblematiche Unesco della Dieta Mediterranea, replica al senatore della Lega Gian Marco Centinaio.