Agricoltura, Prandini: sistema farmers market ha salvato più di 30mila imprese agricole in Italia.VIDEOINTERVISTA

"Un incontro importante per il confronto con tutti gli agricoltori che fanno parte del circuito dei farmers market, dei mercati contadini, dei mercati di Campagna Amica. In Italia c'è stata la possibilità di salvare più di 30mila imprese agricole che oggi non ci sarebbero più, ma soprattutto generare un fatturato superiore ai 4 miliardi e mezzo di euro e creare le condizioni perché si continui a parlare di distintività, di qualità, di biodiversità.

Tutto ciò che appartiene esattamente al modello agricolo italiano, con un dialogo diretto con i cittadini stessi nell'essere coinvolti, anche con un'attenzione rispetto al tema dello spreco del cibo che purtroppo anche nel nostro Paese è ancora troppo presente. Questo ovviamente in un momento in cui tanti nuclei familiari si trovano in difficoltà anche in termini economici, è un qualcosa che non solo va osteggiato, ma dovremmo cercare tutti di impegnarci proprio per evitarlo".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell’Assemblea della World farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati contadini del pianeta.