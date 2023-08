Agricoltura, Risso (Terra Viva Cisl): Filiera diseguale, aumentare reddito e semplificare accesso al credito

La prima grande necessità che hanno i produttori è aumentare il reddito, perché le nostre piccole e medie imprese agricole per stare sul mercato hanno bisogno che si cambi la prospettiva: abbiamo una filiera produttiva non equa e troppo lunga, che fa rimanere ai produttori solo pochi centesimi rispetto alla ripartizione del valore, schiacciati come sono fra rincari energetici, caro dei materiali e inflazione, perché il valore portato dall’aumento dell’inflazione va in gran parte nell’ultimo anellodella filiera, cioè la distribuzione".

Lo afferma il Presidente nazionale di Terra Viva Cisl Claudio Risso in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano online Cuore Economico.

"Altra questione - aggiunge Risso - è che in Italia ci sono 1,7 milioni di aziende agricole, un numero sempre in calo negli ultimi 20 anni, a causa di un mancato ricambio generazionale: la professione agricola non ha appeal sulle giovani generazioni, eppure i dati ci dimostrano che le aziende under 40 sono più vitali, senza contare che con le nuove tecnologie, i giovani possono dare un apporto importante allo sviluppo del comparto agricolo, anche con nuove figure professionali”.

Tra i temi affrontati nell'intervista, la questione dei mutui e dell’accesso al credito per le aziende agricole: “Ismea - afferma Risso - dà una grande mano al settore, ma bisognerebbe rendere maggiormente fruibili tutti gli strumenti che ci sono, spesso nemmeno troppo conosciuti, per rendere più facile l’accesso al credito e la digitalizzazione. Serve semplificazione, da tutti i punti di vista, perché aiuterebbe anche a trovare nuove forme di accesso al credito. Poi abbiamo il Pnrr, che va reso disponibile al massimo".