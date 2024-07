Agricoltura, SENEC Italia: l’energia rinnovabile è il pilastro per il futuro

Nel contesto attuale, caratterizzato da sfide senza precedenti per l’agricoltura, Veronique Mazza, C&I National Account Centro Nord SENEC Italia, intervenendo ad Agrifood Summit 2024, sottolinea l’importanza delle energie rinnovabili e il ruolo che esse possono ricoprire nel rafforzare il settore. Nel corso del panel ‘Agribusiness: le strategie per ottimizzare le attività riducendo i costi e aumentando la competitività’, non solo evidenzia l’importanza delle energie rinnovabili per ridurre i costi, ma anche come queste possano aumentare la resilienza e la sostenibilità delle imprese agricole.

L’energia rinnovabile è il pilastro per il futuro dell’agricoltura

“È fondamentale che le politiche pubbliche sostengano gli agricoltori nella transizione verso l’energia rinnovabile. L’agricoltura è il settore che può trarre enormi benefici dall’energia solare, non solo in termini di riduzione dei costi, ma anche di resilienza e sostenibilità. Le strategie per ridurre i costi e aumentare la competitività delle imprese agricole, oggi, non possono prescindere dall’adozione delle rinnovabili, che oltre a consentire la diminuzione dei costi in bolletta, energetici comportano ulteriori benefici per le aziende, i dipendenti e la comunità in cui sono insediate”. Con queste parole, Veronique Mazza, C&I National Account Centro Nord SENEC Italia, ha descritto in modo puntuale le opzioni disponibili alle aziende che desiderano sfruttare i vantaggi del fotovoltaico, incluse quelle meno note come i Corporate PPA, il noleggio operativo e le Comunità Energetiche Rinnovabili. “Tramite l’analisi di un caso di studio reale – la CER di Bisaccia in provincia di Avellino, da poco ufficializzata, – mostriamo come queste possano essere un esempio concreto di come l’energia solare possa diventare un pilastro della strategia aziendale, con un impatto positivo non solo sul bilancio, ma anche sull’ambiente e sulla comunità. Questo è il futuro dell’agricoltura: un futuro in cui l’energia rinnovabile gioca un ruolo centrale”.