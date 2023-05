Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, il comparto agricolo toscano è protagonista del PNRR

“Oltre 130 milioni di euro per l’agricoltura toscana. Il grande lavoro fatto dal Masaf e la tempestività tramite la quale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, ha consentito di ottenere misure di tutto rispetto per il comparto agricolo toscano. I risultati parlano da soli: le misure PNRR di competenza del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste prevedono risorse complessive di circa 3,68 miliardi di euro. Considerando anche il Piano Nazionale Complementare, si tratta di 4,88 miliardi di euro. Una cifra record senza precedenti quella ottenuta dal Masaf e concessa dalla Commissione europea per favorire interventi strutturali che spaziano su molteplici versanti di importanza strategica. Riguardo alla Toscana la logistica agroalimentare riceverà un ammontare complessivo per la linea imprese pari a euro 10.224.614,00, per la linea mercati a euro 26.000.000,00 e per la linea porti a euro 20.000.000,00. Numeri importanti anche per il futuro del Parco Agrisolare, che in Toscana vedrà arrivare i fondi necessari a 407 interventi già finanziati, per un importo pari a quasi 21 milioni di euro. Ingenti stanziamenti anche sul fronte della innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo della regione grazie a ben 8.334.107,06 euro da destinarsi ai frantoi e 22.358.979,57 per l'ammodernamento delle macchine agricole. Con i fondi resi disponibili dal Pnrr miriamo inoltre a creare i presupposti per un concreto efficientamento della rete irrigua, anche tramite il monitoraggio degli sprechi. Sono tre i progetti principali finanziati per un importo di 23.674.867,16 euro. Questi tre interventi, oltre a incidere sul miglioramento e ristrutturazione dell’impianto irriguo consortile CB Toscana Sud 6, verteranno su quello della valle del Foenna e prevederanno anche opere di interconnessione idraulica inerenti le dighe di Montedoglio e Calcione. Farsi trovare pronti e con progetti chiari era fondamentale per il comparto agricolo toscano, che non ha mancato l'occasione messa a disposizione dal Pnrr e che ha camminato di pari passo con l'intenso lavoro prodotto in questi mesi da tutti i soggetti coinvolti in una operazione di importanza straordinaria per il futuro di tutti noi. Un insieme di finanziamenti a progetti concreti che possono e devono favorire una svolta epocale per l'agricoltura toscana, per l'economia del territorio e di tutta l'Italia”. E' quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, sen. Patrizio La Pietra commentando i finanziamenti del PNRR al comparto agricolo toscano