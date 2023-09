Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, per le saline valutiamo passaggio da industria ad agricoltura

“Il sale marino si coltiva e anche in questa produzione l’Italia è leader per la qualità, come dimostra l’Igp vantato dai produttori trapanesi. La lavorazione del sale marino risente del clima così come ogni altra attività agricola e penso che nei prossimi mesi si possa valutare un percorso di transizione delle saline dall’ambito industriale a quello più specificamente agricolo”.

Questo è il messaggio che il sottosegretario al Masaf, senatorePatrizio La Pietra, ha rivolto ai rappresentanti delle saline d'Italia, riuniti a Roma per un incontro con gli imprenditori agricoli di Confagricoltura.

“Noi stiamo lavorando molto alla figura dell'agricoltore anche comecustode dell'ambiente e le saline ritengo che rientrino a pieno titolo in questo ambito. Occorre quindi valutare le esigenze degli imprenditori e dei lavoratori, – ha inoltre dichiarato il sottosegretario La Pietra - che tipo di sbocchi ci sono sulmercato, dopodiché avviare degli approfondimenti tecnici per valutare quale tipo di provvedimento si può portare avanti per far sì che si possa spostare questo settore dall'industria all'agricoltura”.