Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, settore piante officinali ha grandi potenzialità per l’Italia

"Ho voluto incontrare al Masaf i rappresentanti della filiera delle piante officinali per fare il punto della situazione del comparto e tracciare le linee guida attraverso le quali sviluppare il settore. L'ambito produttivo delle piante officinali ha ampie potenzialità di sviluppo e vede l'Italia importare il 70% del fabbisogno. Un dato che ci deve far riflettere su quanto sia ampio il mercato e sul quale possiamo e dobbiamo ricercare nuovi spazi di produzione interna, generando economia e lavoro, in particolare per giovani imprenditori. Tornerò ad incontrare le associazioni e ad accogliere le loro proposte utili ad incentivare l'innovazione in un campo nel quale l'Italia ha le carte in regola per rivestire un ruolo da protagonista".

E' quanto ha dichiarato il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra, al termine dell'incontro con i rappresentanti della filiera delle piante officinali