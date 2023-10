Agricoltura. Spinelli (FdI): è mezzo per promuovere il Pil della nostra Nazione

Sostenere l’agricoltura come mezzo per promuovere il Pil della nostra Nazione. Questo il messaggio lanciato oggi in Senato nel corso della conferenza stampa di presentazione della Fiera dell’Agricoltura, su iniziativa della senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli alla quale sono intervenuti il sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, il vicesindaco e il sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole, il senatore Patrizio La Pietra. Un’iniziativa che si terrà dal 27 al 29 ottobre a Samminichele di Bari e, come ha spiegato la senatrice Spinelli, “rappresenta un’occasione per sostenere il comparto agricolo. È giusto riconoscere il patrocinio del Ministero e valorizzare lo sforzo della Giunta di Sammichele di Bari assieme alle aziende del territorio per promuovere il Pil della nostra economia, anche attraverso l’agricoltura”.

A sua volta il sottosegretario La Pietra ha sottolineato l’importanza della cultura gastronomica pugliese e delle sue eccellenze agroalimentari che “stanno conquistando sempre più spazio sulle tavole italiane ed estere. Un andamento che non accenna a frenare, ma anzi continua a crescere, al pari dell'interesse dimostrato da espositori e visitatori che prenderanno parte alla 5° edizione della Fiera dell’Agricoltura di Sammichele di Bari. Anche e soprattutto grazie a eventi come questo l'economia legata al comparto agricolo pugliese ed italiano può rafforzarsi, creare occupazione e spingere anche le nuove generazioni a scegliere l'agricoltura come opportunità lavorativa".