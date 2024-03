Agricoltura. Tubetti (FdI): Il vino genera ricchezza, bene conferenza con nazioni produttrici in Italia

“Come italiani non possiamo che essere orgogliosi del nostro vino, un’eccellenza in cui confluiscono l’ingegno, l’innovazione, il rispetto della terra. Le famiglie di vignaioli italiani sono dunque motivo d’orgoglio nazionale. Per questo, è molto positiva l’iniziativa di una conferenza annunciata oggi dal ministro Lollobrigida, che porterà quest’anno, in occasione del centenario dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (Oiv), 28 nazioni produttrici di vino prima in Franciacorta e poi al Vinitaly. Sarà occasione per far conoscere e promuovere le produzioni italiane. Il vino, oltre a essere simbolo di cultura e identità, dà lavoro e genera ricchezza”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.