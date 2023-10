Agricoltura. Zullo (FdI): grazie a governo Meloni e ministro Lollobrigida centrale per sviluppo Italia

“Un plauso all’amministrazione di Sammichele di Bari che da tempo sta portando avanti, attraverso una gestione oculata e attenta, un’opera di valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Senza dubbio il fatto di ospitare la prossima Fiera dell’Agricoltura è un ulteriore elemento di merito, ed è anche la conferma di una buona amministrazione e della capacità degli amministratori locali di saper individuare gli opportuni contesti per dare risalto produzioni locali. Oggi l’Agricoltura, grazie al governo Meloni e al ministro Lollobrigida, è ritornata centrale nelle strategie di sviluppo e di rilancio della nostra economia. La tutela delle produzioni nazionali, molto spesso aggredite da una concorrenza scorretta e sleale, e la loro valorizzazione sono fondamentali per promuovere il nostro Pil. E in questo senso la nostra Puglia può svolgere un ruolo importante proprio per la quantità e la qualità dei prodotti tipici che può offrire la nostra terra. Per questo l’iniziativa sostenuta e organizzata dal comune di Sammichele di Bari ha un significato particolare, diventando un’occasione speciale per mettere in vetrina le nostre produzioni”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.