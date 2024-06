Agrifish, D’Eramo: marinerie italiane sottoposte da anni a riduzioni, valutare impatti socio-economici

"Ringrazio la Commissione per la presentazione della comunicazione relativa alla pesca sostenibile nell'Unione europea sulla situazione attuale e orientamenti per il 2025 che riflette appieno l'ambizione che l'Unione si è data in questi anni, al fine di proteggere gli ecosistemi marini e rendere la pesca sempre più sostenibile. A tale riguardo vorrei sottolineare che l'Italia è impegnata attivamente da anni nella gestione sostenibile delle risorse ittiche e ha adottato dal 2018 misure per la pesca a strascico in tutte le GSA che hanno previsto importanti riduzioni dello sforzo di pesca".

Così Luigi D'Eramo, sottosegretario Masaf, in occasione del Consiglio Agrifish in svolgimento in Lussemburgo.

"Continueremo a lavorare a soluzioni che siano più efficaci a raggiungere la sostenibilità ambientale, ma nel contempo che siano rivolte ad una maggiore redditività del settore. Per questo abbiamo accolto e sostenuto positivamente la definizione di limiti massimi di cattura sia per i gamberi di fondo nell'ambito del Piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale, sia per le stesse specie nel contesto CGPM, in particolare per le aree dello Ionio, del Mar di Levante e del Canale di Sicilia.

Voglio citare anche la specie anguilla europea, riteniamo importante la sua salvaguardia. Per questo abbiamo attuato sei mesi di chiusura continuativa al fine di garantire il più possibile la migrazione. Riteniamo però che su questo tema sia necessaria una riflessione più ampia e che il Regolamento unionale ad oggi in vigore necessiti di una revisione, anche alla luce delle recenti misure intraprese e sia sempre tenuto in considerazione il fatto che l'anguilla rappresenti uno stock unico condiviso anche con i paesi del Nord.

La comunicazione che ci avete illustrato pone poi l'accento sugli ulteriori sforzi che sarà necessario intraprendere e questo desta perplessità nel marinerie italiane, che non solo sono sottoposte da anni a costanti riduzioni di giornate a mare e vedono restringersi notevolmente gli areali di pesca, dove i pescatori possono svolgere la loro attività. Voglio sottolineare che al fine di raggiungere la reale gestione sostenibile della pesca europea, è urgente un dialogo sulle tematiche contenute nel pacchetto Pesca e oceani e in particolare nel Piano di Azione, citato diverse volte.

Continuiamo a ritenere che tale piano non abbia carattere vincolante e che la pesca venga identificata come la sola responsabile del depauperamento delle risorse ittiche, quando su di esse insistono altri fattori, come ad esempio il cambiamento climatico, di cui tutti ad oggi subiamo oggi degli effetti anche a causa di eventi metereologici catastrofici, nonché l'invasione di specie aliene che continuano a riguardare l'Italia. Riteniamo l'approccio olistico sia di certo fondamentale, ma deve comprendere necessariamente una valutazione fondata dagli impatti socio economici che il settore potrà subire se ulteriori misure restrittive verranno applicate.

Per l'Italia il dialogo con i Paesi terzi continuerà ad essere centrale. Attribuiamo molta importanza al lavoro che si sta realizzando insieme in seno alla GCPM, utile alla gestione degli stock condivisi, è fondamentale per la sopravvivenza delle nostre flotte che le condizioni di gestione siano paritarie e che tutti si impegnino nel rispetto delle stesse regole. Quindi è necessaria una maggiore vigilanza su questi aspetti. Per quanto concerne infine l'attuazione dell'obbligo di sbarco, l'Italia mette in campo tutte le forze a sua disposizione per il rispetto delle regole unionali".