Agrifish, Lollobrigida: fondo di riserva europeo insufficiente per l’Emilia-Romagna, abbiamo chiesto di ampliarlo

“Non sono rimaste tantissime risorse, ma l’Italia ha posto l’attenzione dei colleghi, che ci hanno esposto solidarietà per l’Emilia-Romagna che vede il nostro Governo impegnato per individuare tutte le risorse disponibili per la fase emergenziale e quella della ricostruzione. Abbiamo segnalato che il fondo di riserva è insufficiente e che dovrà essere implementato in vista delle maggiori criticità climatiche.

Così Francesco Lollobrigida, ministro MASAF, a margine del Consiglio Agrifish programmato oggi a Bruxelles

Abbiamo trattato anche il tema della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, con l’idea, riproposta, di sostenere la liberazione degli ucraini, combattuta in nome della libertà, perché non accada mai più e per arrivare ad una pace giusta. Questo porta a degli effetti collaterali che vanno commisurati non uguali per tutte le nazioni e per tutti i comparti. In particolare soffre quello agricolo, a cui l’Europa deve risposte.

L’Italia, sul packaging, ragionerà sulla direttiva: obiettivi condivisibili ma con strumenti che non ci convincono. Il nostro paese è virtuoso sul riciclo, tanto da raggiungere in anticipo gli obiettivi europei. Cambiare direzione in maniera non logica non ci convince, dobbiamo trovare normative compatibili con la sostenibilità ambientale ma anche economica, abbiamo cercato di proporre soluzioni, ma per farlo serve tempo, fare aut-aut non è convincente.

Il dialogo con l’Europa è sereno, attento e costante. Il clima non è affatto negativo e, se avete parlato con Fitto, si sta proseguendo nel dialogo: non ho segnali negativi. I risultati elettorali parlano da soli: sono sempre più ampi a favore della compagine governativa. Per le prossime elezioni europeo spero che ci sia chiarezza sulle posizioni”, conclude Lollobrigida.