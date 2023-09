Agrifish, Lollobrigida: Poveri e ricchi non si possono distinguere per gli alimenti nutrizionali. Garantire cibo di qualità a tutti

“Per noi è stato un onore aver ospitato il summit a Roma che ci ha permesso di avere uno scambio di idee sugli elementi fondamentali legati alla produzione, alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare ricercata con la garanzia di cibo per tutti. Ma io aggiungo il buon cibo per tutti, che deve essere un obiettivo importante anche in termini etici. Noi riteniamo che il pianeta deve vedere garantito il suo sistema produttivo, che metta le persone nella condizione di essere adeguatamente nutrite, qualitativamente nutrite, senza dover ricorrere a divaricazioni di carattere reddituale”.

Così il ministro Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento sulla sicurezza alimentare durante l’Agrifish.

“Poveri e ricchi non si possono distinguere per gli alimenti nutrizionali. E su questo io credo ci sia stata grande attenzione. Nei Paesi in via di sviluppo ci deve essere soprattutto attenzione da parte dei Paesi già sviluppati nel mettere a disposizione di quelle Nazioni e di quegli Stati gli elementi tecnologici di ricerca e di sostegno per arrivare a garantire qualità a tutti, oltre che cibo per tutti.”