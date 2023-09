Agrifish, Lollobrigida: salute del suolo, no oneri aggiuntivi per imprese. Agricoltori primi ambientalisti, dare più importanza alla Pac

“In merito alla proposta di direttiva sulla salute del suolo, la discussione di un tema così importante non può essere lasciato di competenza esclusiva al settore ambientale, in virtù anche del ruolo fondamentale svolto dalle aziende agricole nella valorizzazione e tutela dei suoli. Considero gli agricoltori come i più interessati alla salute dei suoli e per questo sono anche i maggiori ambientalisti.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Consiglio Agrifish.

“La Pac coi piani strategici dedica ampia importanza agli interventi volti al miglioramento della qualità dei suoli e avremmo apprezzato se la Commissione nella proposta di direttiva avesse attribuito maggiore importanza alla Pac.

Siamo favorevoli all’istituzione di un quadro di monitoraggio comune sulla salute del suolo, non si capisce però la ragione per cui non si tenga conto del sistema di monitoraggio già implementato dagli Stati membri. Se a fronte di ogni provvedimento si promuove l’istituzione di un nuovo sistema di monitoraggio i costi si moltiplicano per imprese e istituzioni.

La mia proposta è questa: va bene il monitoraggio ma nessun impegno aggiuntivo per le imprese. Implementiamo il sistema dei piani strategici per ridurre gli oneri.

Serve lasciare margine operativo alle singole nazioni in virtù delle proprie specificità.”