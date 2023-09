Agrifish, Lollobrigida: Ue difenda interessi pescatori e maggiore attenzione su specie aliene

“Grazie al commissario Virginijus (Sinkevičius) per la relazione e per lo spunto che mi ha indotto a intervenire. L'Italia, pur non essendo coinvolta direttamente per ragioni legate alla sua flotta in queste consultazioni, ritiene che l'Europa debba difendere gli interessi dei propri pescatori e che debba ragionare in termini solidali su tutti gli ambiti.”

Così il ministro Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento all’Agrifish.

“Voglio cogliere l'occasione, però, per richiamare un aspetto che sarebbe di nostro interesse trattare in qualsiasi regolamento, in qualsiasi accordo, cercando di implementare gli studi su un nuovo allarme che colpisce, in questo caso, per una specie particolare, le nostre coste. Parliamo delle specie aliene presenti nei nostri mari che sempre più in condizione di cambio climatico, con il cambio della salinità, con il cambio delle temperature, rischiano di portare effetti sull'ecosistema devastanti e sul sistema della pesca particolarmente rilevanti. Noi in Italia quest'anno abbiamo avuto un'esplosione, per esempio, della riproduzione del granchio blu, il granchio nuotatore, una specie proveniente dalle coste atlantiche, presente anche nel Mare del Nord e che distrugge tutte le coltivazioni” evidenzia il ministro.

“La miticultura in Italia rischia l'azzeramento a causa della presenza di questa specie con gravi danni all'ecosistema. Prevedere un'azione congiunta con studi di modelli che mettano in condizione di prevenire situazioni come quelle delle quali l'Italia è vittima in questo momento, può essere utile in futuro e ovviamente, ritenendo questo non un problema legato, avendo una predisposizione a pensare che le acque non abbiano confini e quindi evidentemente le uova, per esempio di questo animale sono in tutto il Mediterraneo, le trattative si attivino in senso più ampio rispetto all'Unione europea, trovino una condivisione all'interno di questo quadro ma aprano già un confronto come noi in termini bilaterali abbiamo già fatto con la Tunisia e con l'Albania, che sono altrettanto colpite dalla presenza di questa specie.

Quindi, il mio invito è tener conto di questa situazione sulle specie aliene, sui rischi per le specie autoctone e sul ruolo del pescatore come bio regolatore, non sempre imputato di essere foriero di prelievi eccessivi ma anche in alcuni casi utilissimo a garantire che alcuni prelievi siano utili a bilanciare un ecosistema che alcune specie mettono a rischio quanto i prelievi eccessivi.”